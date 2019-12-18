監委將約詢法官 檢改團體批恫嚇干預司法

（中央社記者林長順台北18日電）前總統馬英九洩密案被判無罪確定，監察委員預計明年1月約詢北院承審法官。檢察官改革團體劍青檢改今天發表聲明，抗議監察委員陳師孟違背憲法分際、恫嚇干預司法。

馬英九涉洩密案已被判決無罪確定，但監委陳師孟7月曾表示，要調查歷審法官有無涉辦案濫用自由心證情形，知情人士也表示，預計明年1月約詢台北地方法院承審法官唐玥。

劍青檢改聲明指出，陳師孟濫用監察權，侵害司法核心領域違憲行為，已非首見，如今又罔顧輿論反彈、踩踏憲法紅線舉措，劍青檢改深表遺憾，並強烈抗議。

劍青檢改表示，司法院與監察院同屬憲法機關，無高低之分，若個別監察委員假借「糾舉、彈劾公務員職務上違法」之名，公然介入法院對司法個案的心證判斷，無異使監察院成為「第四審」的太上終極法院。

劍青檢改指出，該會憂心陳師孟動輒以調查法官認事用法的心證為由，約談承辦法官，將不僅是毫無節制的濫行擴張監察權，違背憲法權力分立的要求。更嚴重的是，遇敏感政治案件或監委個人「關心」的案件，監察權即成為特定人士、政黨利益介入司法的最佳利器，這將是對司法獨立的最大傷害。

聲明表示，這次對於馬英九所涉案件，竟赤裸裸地再度在國人面前濫使監察權，公然施以約談手段，恫嚇全國法官，如此侵害司法獨立、藐視憲法界限的惡行，劍青檢改表示強烈抗議。（編輯：方沛清）1081218