閃靈週末開唱 凱道20日晚起交管

（中央社記者黃麗芸台北19日電）閃靈樂團21日將在凱達格蘭大道舉辦「台灣大凱旋」演唱會及立委參選人林昶佐的造勢晚會，警方今天指出，凱道東、西向全線車道將自明晚9時起至活動結束止管制車輛通行。

閃靈樂團將於21日在凱道舉辦睽違4年的專場「台灣大凱旋」戶外演出，同步舉辦主唱Freddy、尋求連任的無黨籍台北市第5選區（萬華區等）立委參選人林昶佐的造勢晚會。

會中，將邀請滅火器樂團、血肉果汁機，以及民主進步黨台北市第3選區（中山區等）立委參選人吳怡農、民進黨新北市第12選區（汐止區等）立委參選人賴品妤及民進黨總統候選人蔡英文共襄盛舉。

台北市警察局中正第一分局今天發布新聞稿表示，「台灣大凱旋」音樂會預計21日上午9時至晚間10時止，在北市中正區凱道舉辦，集會活動獲申准。

為維護活動交通秩序與安全，中正一警分局指出，明晚9時起將進行車輛通行交通管制，範圍包括凱道東、西向全線車道，屆時將視交通狀況提早或延後管制，請用路人留意。

另外，集會活動地點周邊各重要路口，警方也已規劃警力加強疏導，並視現場集會、交通及人數狀況等，彈性擴大交管範圍，適時啟動交通快打措施。（編輯：戴光育）1081219