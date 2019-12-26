服刑將滿又涉他案 孫道存爭取交保

（中央社記者林長順台北26日電）前太平洋電線電纜公司董事長孫道存因掏空案入監，將於明年1月期滿出獄，但他另涉侵占罪遭起訴，台北地院今天提訊孫道存調查有無羈押必要，孫盼交保。北院將於年底前裁定。

孫道存被控自民國83年起，夥同當時的公司財務長胡洪九隱瞞董事會且違反政府禁令，利用海外子公司違法投資中國大陸，掏空太平洋電線電纜公司近新台幣200億元。

最高法院於106年駁回上訴，孫道存判刑3年定讞，於106年9月29日發監，目前在八德外役監獄服刑，將於明年1月服刑期滿出獄。

孫道存服刑期間，北檢另查出他涉嫌自101年至107年間，挪用太電成立的太平洋網球發展基金會、孫法民文教基金會款項，支應訴訟費等私人開銷，金額累積超過一億元，今年9月間依侵占罪嫌起訴。

台北地方法院今天提訊孫道存，調查他出獄後有無羈押必要。孫道存坦承侵占款項，對本案很懊悔，自己對不起父親，希望法官能給他改過自新的機會。但他挪用的金額沒有檢方起訴書寫的那麼多。

孫道存強調，自己絕不會逃亡，太電案13年來他都準時出庭，從未請假，出獄後也沒計畫出國。他在八德外役監期間回家19次，都有按時回監，並無違規紀錄。

孫道存希望法官讓他交保，保釋金額不超過500萬元。公訴檢察官則表示，如果法官同意讓孫道存交保，金額至少要500萬元才恰當。（編輯：李亨山）1081226