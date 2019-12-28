詐騙集團金主藏國外 警跨國合作逮2人送辦

（中央社記者劉建邦台北28日電）刑事局今天宣布逮捕2名藏匿在菲律賓、越南的詐騙集團出資金主，2人涉嫌在拉脫維亞及越南設詐騙機房。刑事局與當地警方合作逮人，2人昨天遣返回台，警詢後移送檢方偵辦。

刑事局下午召開記者會，國際刑警科第二隊長蘇立琮表示，日前掌握情資，有國人在拉脫維亞設詐騙機房，經調查發現，主嫌為34歲黃姓男子；黃男從民國106年起就出資在當地設詐騙機房，刑事局掌握情資後，與當地警方合作逮人順利破案，事後逮捕、遣返110名台灣籍詐騙嫌犯，黃男趁隙逃逸。

刑事局發現，黃男去年6月間，從台灣逃往菲律賓藏匿，透過駐菲聯絡官與當地警方合作布線查緝；黃男在今年5月初，持偽造菲律賓護照企圖出境時，遭菲律賓機場移民官查獲。

刑事局接獲通知後，派員前往協助，黃男經菲國警方調查完畢，昨天遣返回台送審。警詢後依詐欺罪嫌把黃男移送台中地檢署偵辦。

刑事局指出，另一名在越南胡志明市設詐騙機房的35歲蕭姓男子，從103年6月就出資在胡志明市設詐騙機房。國際科掌握情資後，今年7月與越南警方合作破獲詐騙機房，循線逮捕蕭男等人。蕭男在昨天遣返回台，警訊後依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。

刑事局表示，從今年初至今，與各國警方合作遣返嫌犯，共36人，這次透過菲律賓警方和越南警方協助，成功逮捕2名詐騙集團出資金主，將持續打擊跨境詐騙。（編輯：方沛清）1081228