桃園貓霖幫主江宗霖遭槍殺 檢方起訴2凶嫌

（中央社記者吳睿騏桃園2日電）發生在去年桃園市龍潭區的「貓霖幫」幫主江宗霖槍殺命案，桃園地方檢察署偵結，依刑法殺人及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌起訴林哲汶及林文慶，並移審桃園地方法院遭裁定續押。

桃園地檢署今天發布新聞稿表示，林哲汶與林文慶去年2、3月間赴中國昆明與當地友人經營事業，但因財務糾紛而對江宗霖心生不滿，在得知江宗霖母喪，便謀議趁江男返家處理時動手。

起訴指出，林哲汶與林文慶在去年8月30日返台後，隔天就到江宗霖住處周邊勘查地形，9月4日凌晨先後入住龍潭區汽車旅館，並攜帶制式手槍、改造手槍各一把及制式、非制式子彈共51顆，同日一早就到江男家附近走動觀察伺機下手。

起訴指出，林哲汶與林文慶4日下午見江宗霖要開車外出，便衝至汽車駕駛座外，分持制式及改造手槍接續朝江男開了至少3槍，造成江男右頸、左肩、右臂中彈，後來疑因卡彈才無法繼續擊發。

起訴指出，江宗霖雖然從副駕駛座逃至車外，仍遭林哲汶與林文慶以槍柄重擊頭部10多下，最終因傷重、無力再掙扎而倒在路上無呼吸心跳，送醫急救仍宣告不治。當時坐在副駕駛座的江男姪子，雖趁隙逃逸保命，但也受流彈波及手臂受傷。

林哲汶與林文慶原本打算竊取江宗霖汽車，但因無法發動只好棄車步行往龍潭市區方向逃逸，途中還持槍行搶民眾車輛未得逞，2人行兇後分別將衣物、槍枝、子彈，棄置在石門水資源回收中心旁草地，及大平紅橋停車場旁草堆，最後才會合前往高鐵桃園站。

起訴指出，林哲汶9月5日下午購買機票計畫逃往泰國時，在出境大廳遭警方拘提，而逃往恆春躲藏的林文慶，則在同月13日也被警方拘提到案。

檢方表示，被告林哲汶與林文慶涉犯刑法殺人、攜帶凶器強盜未遂，以及槍砲彈藥刀械管制條例未經許可持有具殺傷力之制式手槍、改造手槍、子彈等罪嫌，起訴後全案移審桃園地院，法官則裁定續押。（編輯：方沛清）1090102