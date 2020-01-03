赴菲國博弈公司工作 台籍男子遭囚毆打吐血

（中央社記者陳妍君馬尼拉3日專電）台籍施姓男子兩個多月前到菲律賓博弈公司工作，因工作內容與合約不符，想離職卻遭拘禁勒贖，還被打到吐血。在駐菲代表處聯繫下，菲國警方昨晚救出被害人。

馬尼拉公報今天報導，菲律賓警察總署反綁架大隊（AKG）呂宋地區副小隊長肯紐爾（Leo Canuel）表示，36歲的施姓男子（Shih Su Yuan）兩個多月前來到菲律賓，在一家離岸博弈公司工作。

不過，肯紐爾說，因為合約中註明的工作是電腦操作人員，施姓男子實際工作內容卻是清潔工，因此決定離職。

肯紐爾表示，5名中國籍嫌犯拒絕讓被害人離職，昨天下午1時許綁架施姓男子後，把他拘禁在嫌犯宿舍裡，除向施姓男子在台灣的家人勒贖人民幣10萬元（約新台幣43萬元），還一再毆打被害人。

施姓男子家人通報駐菲代表處後，代表處立即聯繫菲律賓警方。駐菲代表處官員告訴中央社記者，菲國警方昨晚8時5分救出被害人，並逮捕5名中國籍嫌犯。

肯紐爾說，被害人被救出後，由於吐血，警方立即把他送往菲律賓國家警署總醫院（PNP General Hospital）治療，目前傷勢穩定。

菲國警方將依綁架及嚴重非法禁錮罪嫌將嫌犯移送法辦。

在駐菲代表處報案下，菲國警方去年救出12名台灣人，分別因博弈公司糾紛、賭博高利貸和住屋糾紛遭拘禁；2018年救出11名台灣人，遭拘禁原因主要是博弈公司糾紛和賭博高利貸。

代表處官員提醒，博弈產業複雜危險，多名台灣人曾因護照遭非法扣留無法回國，呼籲有意來菲求職者事前了解博弈產業風險，審慎衡量，避免人身安全受威脅或遭受財務損失。（編輯：陳永昌）1090103