中檢破獲地下洗錢與賭博機房 經手金額逾830億

（中央社記者蘇木春台中6日電）台中地檢署月初執行「斷水流」專案，破獲4個地下洗錢水房與賭博機房，初步清查涉案集團經手金額超過新台幣830億元，為歷年來水房查獲最大規模。

台中地檢署為查緝境外非法資金，介入第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉，打擊跨境詐欺、賭博、洗錢等金融犯罪，針對轄內地下通匯、洗錢業者（俗稱水房），成立「斷水流」專案。

檢方指出，日前指揮刑事局偵查第六大隊（中部打擊犯罪中心）、打詐中心與電信偵查大隊，以及台中、彰化、南投等縣市警察局，與台中市調查處等司法警察機關，同步搜索20處，破獲4個地下水房與賭博機房。

專案共逮捕及傳喚25人到案，並依洗錢防制法、賭博與組織犯罪等罪嫌偵辦，檢方複訊後聲請羈押主嫌2人獲准，另有被告20人以新台幣50萬元不等金額交保。現場並扣得犯案用手機237支、銀聯卡350張以及大量電腦設備。

檢方指出，專案小組另扣得現金289萬4500元、U盾1302個，初步檢視其中70個U盾，帳戶餘額已達500萬元以上，成功阻絕地下資金於境外。

檢方表示，經初步清查分析事證，涉案水房集團自民國103年至今，經手列帳金額總和超過830億元，全案查扣U盾數量以及犯罪集團經手總金額，為國內歷年來水房查獲最大規模。

檢方說明，U盾外型類似USB隨身碟，為中國銀行發行的網路銀行憑證，使用者要進行網路轉帳、查詢帳戶資訊時，必須在操作的電腦插上U盾，才得以通過認證，功能類似台灣的自然人憑證。（編輯：洪學廣）1090106