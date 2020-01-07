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行政執行署聯合拍賣 拍定金額逾1.6億元

最新更新：2020/01/07 19:42

（中央社記者蕭博文台北7日電）法務部行政執行署各分署今天同步舉辦聯合拍賣會，拍賣物包括溫泉套房等高價不動產，拍定金額總計新台幣1億6378萬9699元，所得款項將挹注國庫。

行政執行署透過新聞稿指出，本次不動產拍定金額總計1億6147萬8612元，以桃園分署拍賣位於桃園市楊梅區社區平面停車位136個，拍定金額3133萬7000元為最高；花蓮分署拍賣位於台東知本溫泉地區大樓溫泉套房22間，拍定金額856萬4575元，最為特殊。

新聞稿提到，本次動產拍定金額總計231萬1087元，其中新北分署拍賣名牌香水、髮廊用洗髮乳等日常用品，拍定金額14萬餘元；桃園分署拍賣大貨車1台，拍定金額51萬元；嘉義分署拍賣堅果、番茄、玉米筍等農產品，拍定金額1萬2000餘元。

台北分署也透過新聞稿表示，今天拍定藍鑽戒指、太陽眼鏡、玉飾等多件動產與不動產，共賣得741萬9840元。

台北分署表示，香氛膠囊機、太陽眼鏡吸引大批民眾競標搶購，每副500元的名牌太陽眼鏡，限量230副全數售罄。

台北分署說，主鑽7.88克拉的教父級藍鑽戒指在多次喊價後，以7萬2000元拍定，台北市萬華區西園路一段34巷內公寓則以709萬1000元拍定。

行政執行署表示，聯合拍賣於每月第「1」個星期「2」下午「3」時舉行（即123全國聯合拍賣），有興趣的民眾可上行政執行署官網查詢，或瀏覽各分署FB專頁訊息，隨時掌握最新拍賣資訊。（編輯：李錫璋）1090107

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