國民黨9日凱道造勢 凱道周遭兩階段交管

（中央社記者黃麗芸台北8日電）國民黨明晚將在台北市凱達格蘭大道舉辦勝利晚會。台北市警察局交通警察大隊今天表示，為維護周邊活動交通與安全，凱道和仁愛路等路段明天兩階段交管，並出動600名警力維安。

交通警察大隊今天發布新聞稿表示，國民黨明天將在凱道舉行造勢晚會，北市警方已規劃600名警力執行活動安全維護工作，以及周遭交通管制疏導措施。

交管將分兩階段進行，首先，第一階段管制時段為9日凌晨零時至下午3時；管制範圍包括凱道（中山南路至公園路）雙向全線車道，仁愛路1段（中山南路至林森南路）往西方向快車道，信義路1段（中山南路至林森南路）往東方向快車道。

其次，第二階段管制時段為9日下午3時至晚間11時59分；管制範圍為凱道（中山南路至公園路）雙向全線車道（含人行道）；仁愛路1段（中山南路至林森南路）雙向全線車道（不含北側慢車道、含人行道），信義路1段（中山南路至林森南路）雙向全線車道（含人行道），中山南路（青島東路至凱道）雙向全線車道（不含徐州路至凱道東側慢車道、含人行道），中山南路（凱達格蘭大道至愛國西路）雙向全線車道（含人行道）。

交通警察大隊建議改道動線，往東車流部分，襄陽路/凱道→公園路→愛國西路/忠孝西路續行；往西車流，青島東路/濟南路/徐州路/仁愛路→林森南路→南海路/忠孝東路（迴轉道迴轉）/市民大道（迴轉道迴轉）續行；往南車流，中山南路→忠孝東路/市民大道→中華路/金山南北路續行；往北車流，羅斯福路/杭州南路→愛國東西路→中華路續行。（編輯：張銘坤）1090108