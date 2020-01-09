感情糾紛勒斃女友 二審仍判男子13年

（中央社記者劉世怡台北9日電）20歲張姓男子去年不滿曾姓女友常到其他男子家過夜，徒手勒斃女友後自殺未遂，一審法院依殺人罪判張男13年，經上訴，二審法院今天駁回上訴，維持13年刑度，還可上訴。

一審判決指出，擔任木工學徒的張姓男子與大他19歲的曾姓女友同居台北市大同區赤峰街一處出租套房，兩人多次為了曾女常到黃姓男同事住處過夜而起爭執。

去年3月22日，曾姓女子離開同居套房，並以電話告知張姓男子，她將到黃姓男子住處過夜，張男因而心生不滿，獨自留在套房內等候曾女。

3月24日上午8時許，曾女返回套房，張男質問曾女這幾天是否都在黃男住處過夜，曾女不予理會，張男盛怒之下，趁曾女背對他更衣時徒手勒住曾女頸部致死。

張姓男子犯後意圖自殺，猶豫多時後，持美工刀割劃自己的右頸而大量出血；曾女同事因曾女未上班前往查看，赫見曾女與張男躺在床上，但曾女身體已僵硬冰冷，連忙報警處理。

判決指出，張男將生活重心投入在與被害人相處上，當自覺被害人另與其他男性存有曖昧情愫時，即難以接受，因而肇生本案犯行，且張男並非預謀殺人，犯後確實有與被害人同死之意，另在看守所內陸續撰寫「親愛的寶貝我又想妳了，我好後悔我所做的事，我太自私了，對不起」等懺悔內容，足見已有悔意。（編輯：方沛清）1090109