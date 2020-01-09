平原立委候選人樁腳涉買票 彰化檢方聲押獲准

（中央社記者蕭博陽彰化縣9日電）一名平地原住民立法委員候選人的林姓樁腳，涉嫌以每票新台幣1000元向彰化縣3名選民買票，彰化地檢署訊後聲押林男獲准，這是彰檢查獲首件平原立委候選人樁腳現金買票案。

彰化地方檢察署今天表示，昨天查獲某一名平地原住民立法委員候選人的樁腳，以現金行賄設籍彰化縣選民，經主任檢察官吳宇軒、檢察官賴政安指揮調查局彰化縣調查站、彰化縣警察局彰化分局分別傳訊行賄及受賄者共4人到案說明後，這名樁腳今天遭收押禁見。

彰化地檢署指出，被告林姓樁腳自去年12月到今年1月在彰化市、花壇鄉、鹿港鎮等地，分別以每票1000元現金行賄陳姓等選民共3人，並要求收賄者投票給這名平地原住民立法委員候選人。

檢方表示，經檢察官訊問後，認為被告等人涉投票行賄及受賄罪嫌，陳姓等3名選民訊後請回，其中2人繳回收賄款項共2000元；林姓樁腳犯嫌重大，且有滅證及勾串共犯、證人之虞，昨天夜間向法院聲請羈押禁見，法官今天上午裁定收押禁見，續查其他共犯及收賄者。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成說，選舉買票、賣票最重可分別處10年、3年有期徒刑，呼籲民眾勿以身試法，若發現賄選也應勇敢檢舉，以共同維護民主選舉制度公平。（編輯：謝雅竹）1090109