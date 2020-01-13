賭博機房隱身中市商辦 刑事局逮21人法辦

（中央社記者蘇木春台中13日電）陳姓男子等人利用台中一處商辦大樓設賭博機房，透過手機通訊軟體招攬中國地區民眾到賭博網站下注，刑事局中部打擊犯罪中心獲報循線破獲，初估賭資逾新台幣1億元，訊後依法送辦。

刑事局偵查第六大隊第二隊今天表示，刑事局與高雄市警察局刑事警察大隊偵五隊、台中市警察局清水分局等單位，接獲陳男等人涉嫌賭博案情資，立即組成專案小組，並報請高雄地檢署指揮偵辦。

專案小組發現，陳姓主嫌等人經常進出在台中市西區台灣大道路上的商業辦公大樓，利用商辦來往人潮及車潮，掩飾經營網路賭博機房，警方蒐證期間，發現成員上下班作息時間不似一般正常公司，更加確認賭博機房處所。

警方蒐證完備後，上月17日執行搜索，當場查獲陳男等21人，查扣電腦主機、筆記型電腦、手機、監視器、教育訓練手冊及現金7萬8950元等證物。

專案小組查出，賭博機房手法以手機通訊軟體微信或telegram，招攬中國民眾加入聊天群組成為會員，以「報明牌」方式鼓吹下注簽賭犯罪集團所代言的「吉彩」賭博網站，陳男經營的賭博網站，自去年6月至12月為止，初步清查簽注的賭金達1億元。

警方訊問後，依涉賭博、組織犯罪等罪嫌，將陳男等21人移送高雄地檢署偵辦。（編輯：黃世雅）1090113