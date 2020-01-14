辦完交保手續 孫道存將結束羈押返家

（中央社記者林長順台北14日電）前太電董事長孫道存涉侵占罪被台北地院裁定羈押禁見。台北地院昨天改裁定孫道存3000萬元交保，並限制出境、出海。孫的律師今天下午到北院辦理交保手續，孫道存將可返家過年。

孫道存被控掏空太平洋電線電纜公司近新台幣200億元，最高法院判處孫道存有期徒刑3年定讞，於民國106年9月29日發監，原本今年1月1日服刑期滿出獄。

不過，孫道存另涉公益侵占案被檢方起訴，台北地方法院於出獄日提訊他開庭後，認定他涉侵占金額逾1億元，除應負刑責外，未來可能面臨高額民事求償或刑事沒收，可能逃亡以規避民、刑事責任，裁定羈押禁見。

孫道存7日委託辯護人提出準抗告，主張應撤銷羈押，台北地院組成合議庭審理後，裁定撤銷原裁定，發回更裁。本案受命法官昨天召開調查庭。

孫道存庭訊時表示，他在八德外役監服刑時，每次外出都提早返監，前案審理時均準時出庭，不會逃亡，且家中還有96歲老母，希望能返家跟母親一起過年。

法院最後裁定孫道存新台幣3000萬元交保，限制住居、出境、出海，每天定時到派出所報到。孫道存表示先回看守所，最快今天再辦理交保手續。

孫道存律師下午到北院辦理交保手續，法官開立釋票，將請法警送往台北看守所，看守所確認無誤後，孫道存即可返家。（編輯：李亨山）1090114