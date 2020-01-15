防圍標保隱私 行政執行署推不動產通訊投標

（中央社記者蕭博文台北15日電）法務部行政執行署今天表示，今年2月起，民眾標購執行分署拍賣的不動產，除現場投標也可透過通訊投標，不僅可降低圍標，也有確保隱私等優點，期望藉此提高拍定機率及金額。

行政執行署副署長陳盈錦今天說，過去不動產拍賣現場曾出現黑道圍標，導致民眾不敢投標，拍賣金額因此無法提高；部分執行分署曾辦理通訊投標，但2月起，全國13個執行分署將全數推出不動產通訊投標服務。

陳盈錦說，通訊投標除可降低圍標，也能讓民眾打破地域限制，就算遠在美國，只要符合應買資格，也可通訊投標，民眾也可藉由通訊投標避免隱私曝光，上班族也不需要特別請假到場投標。

行政執行署新聞稿則指出，所屬13個執行分署固定於每個月舉行「123聯合拍賣會」，未來將與通訊投標結合，可望形成群聚擴大效應，提高拍定機率及金額，民眾若同時看中數個分署拍賣的不動產，就可同時向各該分署投遞通訊投標書。

新聞稿指出，執行分署公告不動產拍賣後，有意投標的民眾可免費自執行分署網站下載通訊投標文件，填妥資料並檢附應備文件，將標封貼在信封上，在規定期限內寄到指定的郵局信箱即可。

行政執行署表示，執行分署去郵局取標或將通訊投標書投入標匭的過程，都有政風人員在場監督、公開朗讀及全程錄影，通訊投標的程序完全公開、透明，民眾可以放心投標。（編輯：方沛清）1090115