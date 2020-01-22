徐國勇春節慰勤 感謝消防搜救員辛勞

（中央社記者黃麗芸台北22日電）春節前夕，內政部長徐國勇今天特別到消防署、行政院國家搜救指揮中心等處慰勤，並致贈加菜金以體恤同仁春節值班辛勞，針對日前黑鷹直升機失事，他也特別感謝大家辛苦救難。

徐國勇上午前往消防署、國搜中心和空中勤務總隊慰勉同仁執勤辛勞。

徐國勇致詞表示，今年發生船難和空難事件，雖然造成參謀總長沈一鳴等8名將士殉職，但事發第一時間都仰賴各單位同仁協助搜救，感謝大家辛勞救難，另包括空勤總隊黑鷹直升機新機、前置紅外線顯像儀等配備，今年也將陸續到位。

他說，國搜中心這一年救了很多人，且救人一命勝造七級浮屠，同仁站在前線、以救人為職志，任何活動背後也都是靠大家支撐，全國人民都看到同仁的辛苦，由於春節期間仍要值勤未休息，所以他自己代表總統蔡英文和行政院長蘇貞昌到此致意，感謝大家平常的努力和春節期間辛苦值班。

消防署新聞稿指出，政府相當關心消防人員服勤辛勞及身體健康，內政部已訂定「充實消防人力推動計畫」，自107年度起納入「中央對直轄市與縣（市）政府計畫及預算考核」，積極爭取地方首長對消防人力的支持與重視，並自108年起以5年增補3000人為推動目標，以紓緩地方消防人力不足，改善消防人員超時服勤現象。

同時，希望警消人員都能有合理休息時間，以發揮最大戰力，做全國民眾最堅強的後盾。

徐國勇現場除頒贈春節加菜金慰勉外，也和大家握手問候、合影留念。（編輯：卞金峰）1090122