反核靜坐驅離事件 北市府判賠42萬元

民間司法改革基金會22日在台北地院簡易庭外舉行「428反核四靜坐驅離事件國賠訴訟一審宣判」記者會，律師團對原告能獲得國家賠償表示欣慰。中央社記者吳家昇攝 109年1月22日

（中央社記者蕭博文台北22日電）反核群眾103年舉行靜坐活動，遭警強制驅離，15名民眾請求國賠。北院認為，台北市政府下令警察限時驅離不合法並造成損害，應負賠償責任，今天判決賠償12人共42萬元。

此外，台北市政府警察局查扣童姓民眾的喇叭音響，北院認為，喇叭音響設備非犯罪工具、無危險性，無扣留必要，判市警局賠償童男租金損失、音源線受損的費用共新台幣3萬4000元，另有2人敗訴。

全案起於全國廢核行動平台於民國103年4月27日舉辦「停建核四、還權於民」遊行並占領忠孝西路，警方翌日凌晨出動噴水車以強力水柱驅離，再由員警逐一抬離民眾，過程爆發衝突。

台北地方法院簡易庭法官陳正昇認為，這場集會遊行是合法集會，申請時間為103年4月27日0時至24時，警方數度舉牌警告、制止、命令解散，但只由派出所所長舉牌，不符集會遊行法應由分局警告、命令解散的規定，命令解散不合法。

判決也指出，原告超過集會時間仍於現場靜坐拒不解散並癱瘓交通，雖非適法，但警方解散命令不合法，北市府命警察限時驅離雖非無理由，但欠缺合法的警告、制止或命令解散程序，限時驅離命令自非合法，警察承命驅離造成民眾損害，北市府應負賠償責任。

判決進一步指出，北市府應尊重警政專業，但限時驅離的命令迫使市警局在時間壓力下喪失裁量空間，而使用殺傷力較強的高壓水柱與強勢作為，因此本案民眾受傷不能歸咎市警局，而應由發布命令的北市府承擔賠償責任，以免上級機關不當轉嫁責任。

法官審酌12人所受傷勢，依警械使用條例、國家賠償法規定，判北市府賠償各1萬至6萬元不等的慰撫金與醫療費用，合計42萬元，可上訴。

民間司改會則發布新聞稿表示，對原告獲賠表示欣慰，感謝法院願意發揮司法在行政濫權時制衡與咎責的功能，也呼籲北市府、市警局虛心賠償、放棄上訴，未來不要再把人民當敵人，而以違反人權的方式驅離民眾。（編輯：張銘坤）1090122