高雄夜不平靜 連續發生毆打押人上車槍托傷人

（中央社記者陳朝福高雄29日電）春節連假近尾聲，高雄卻夜不平靜，發生糾眾打人強押上車及飲酒口角槍托傷人案，警方今天分別依聚眾施強暴脅迫罪嫌、違反槍砲彈藥刀械管制條例等送辦。

高雄市警察局左營分局表示，許姓等5名男子昨天深夜近11時在高雄市瑞豐夜市逛街，與郭姓男子互看不順眼，許男5人徒手毆打並強拉郭男上車，在途中才讓郭男下車離去。

民眾見狀趕緊通報警方有擄人案，左營警分局獲報立即派遣快打部隊，並與保安大隊及鼓山警分局趕至現場處置，但未發現滋事情事，再立即擴大調閱沿線周遭監視器，漏夜追出相關涉案車輛並鎖定特定對象，將涉案許男等3人帶回調查，另2名涉案男子已掌握身分通知到案說明。

警方表示，被毆傷的郭男事後自行就醫，許男等人依妨害自由及聚眾施強暴脅迫罪嫌送辦。

警方隨後於凌晨近1時獲報疑有槍擊案，趕往左營區翠華路一處民宅，查出王姓男子至陳姓男子住家旁空地飲酒聊天，雙方起爭執並發生肢體衝突，陳男取出手槍並用槍托敲擊王男頭部，導致王男頭部受傷送醫。

警方表示，在現場旁空地查獲子彈6發、彈殼1顆及彈匣1個，再於屋外雜物間內找到陳男丟棄的槍枝1把。送驗比對槍枝和彈殼。全案依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例及傷害罪送辦。（編輯：方沛清）1090129