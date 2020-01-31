謠傳童綜合醫院因武漢肺炎封院 涉案男子起訴

（中央社記者蘇木春台中31日電）王姓男子日前在網路散布「童綜合醫院有武漢肺炎確診病例封院」假消息，台中檢警偵辦後今天依違反傳染病防治法等罪嫌將王男起訴；另名未成年少女也因散播謠言移送少年法庭。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良今天表示，擔任工人的21歲王姓男子，透過姑姑收到「童綜合醫院有武漢肺炎確診病例」訊息。27日晚間8時17分，在成員達8萬多人的臉書（Facebook）社團「沙鹿之美」貼文「聽家人說童綜合有武漢肺炎確診了已經封院了請不要再去了」。

另外，17歲宋姓少女也於27日晚間8時36分，在成員有4萬多人的臉書社團「梧棲串起來」貼文「完了完了完了」，並附醫院消毒照片與確診武漢肺炎的不實對話截圖。

台中地檢署獲報指揮台中市警察局清水分局偵辦，查獲王男與宋姓少女為謠言散布源頭。王男複訊後遭檢方諭令新台幣3萬元交保，今天依違反傳染病防治法及刑法誹謗罪嫌起訴；宋女則移送台中地方法院少年法庭處理。

林彥良指出，雖然王男張貼的不實訊息，在10分鐘內被臉書社團管理員撤下，少女也自行刪除張貼的訊息，但都已構成犯罪事實；另童綜合醫院也提出毀謗告訴。全案共傳喚7名證人到案，雖然7人對外傳遞「醫院封院」的不實消息，但檢方認定都是一對一傳遞，不構成散播謠言程度。

林彥良說，對於醫院消毒影片遭加註「因武漢肺炎確診案例而封院」的不實消息，檢方正清查源頭，追究行為人相關責任。至於這段影片拍攝出處，童綜合醫院梧棲院區27日即聲明，網路轉傳消毒、拉封鎖線照片與影片，為院內定期消毒。

檢方提醒，民眾若散播有關傳染病流行疫情的謠言或不實訊息，依據傳染病防治法可處新台幣300萬元以下罰金；意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽事者為刑法誹謗罪，可處2年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金。（編輯：謝雅竹）1090131