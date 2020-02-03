菸品走私案 吳宗憲張恒嘉遭限制出境8月

（中央社記者劉世怡台北3日電）台北地院今天審理私菸案，因應限制出境新法訊問被告吳宗憲、張恒嘉，吳宗憲請求解除限境，張恒嘉無意見；法官庭末諭知2人犯罪嫌疑重大、有逃亡之虞，今天起限制出境8個月。

外界矚目的菸品走私案，台北地方檢察署去年8月23日首波偵查終結，依違反貪污治罪條例、稅捐稽徵法等罪嫌起訴國安局少校吳宗憲、張恒嘉等13人，其他單純參與買菸者、其他次總統出訪專機任務部分，另行偵辦。

台北地方法院上午開庭審理私菸案，傳喚吳宗憲、張恒嘉到庭。對於限制出境新法上路，須重行處分部分，吳宗憲請求解除限境，張恒嘉則沒有意見。

受命法官楊世賢於庭末諭知，經中間休庭由合議庭評議後，認定吳宗憲、張恒嘉在本案犯罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，因此裁定從今天起限制出境8個月。

此外，吳宗憲委任律師王振志於開庭期間指出，聲請發還檢方之前搜索扣押、吳宗憲所有的手機及筆電，以及本案目前仍扣押在調查局新北巿調查處的9797條菸品；這三樣物品都是檢方查扣，全案已移審法院，但三樣物品卻是分別在檢方及調查局，於法不合。

公訴檢察官指出，吳宗憲如果希望發還手機及筆電，應向另案偵辦其他次總統出訪專機任務的檢察官聲請；菸品部分，當初為台北關依照海關緝私條例查扣，屬於行政查扣，並非檢方查扣。

檢辯對此聲請發還程序爭執，法官庭末諭知要求再補書狀說明，日後評議再裁定。（編輯：張銘坤）1090203