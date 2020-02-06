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桃園男子散布口罩假訊息 警方查獲依法裁處

最新更新：2020/02/06 12:01

（中央社記者吳睿騏桃園6日電）有民眾在通訊軟體發布「教育部備用兒童口罩領取指定服務據點」的假訊息，桃園市警方今天表示，已查獲涉案的63歲鄧姓男子，調查後將依違反社會秩序維護法進行裁處。

武漢肺炎疫情持續延燒，引發民眾搶購口罩，但日前卻有人在通訊軟體上發布假訊息，張貼「教育部備用兒童口罩領取指定服務據點」，並且強調免費，請家長前往相關單位領取，不但讓桃園市政府教育局的電話被打爆，更有民眾親自到教育局索取，讓市府不勝其擾。

刑事警察大隊副大隊長許木生表示，刑大在接獲教育局的通報後展開偵辦作業，並由科技犯罪偵查隊循線追查到家住桃園的63歲鄧男，並通知到案說明，鄧男也坦承不諱。

許木生指出，鄧男雖辯稱，是接收到不知名友人傳送相關訊息後，未經查證便轉傳，是出於善意提醒周遭友人，但又無法提出相關證據，警方在調查後將依違反社會秩序維護法第63條妨害安寧秩序由管轄分局裁處。

警方也呼籲民眾，對網路流傳訊息應多加求證辨識真偽，也不要輕信或隨意轉傳，若散播有關傳染病流行疫情的謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，將可依傳染病防治法第63條科處新台幣300萬元以下罰金。（編輯：李錫璋）1090206

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