截肢案獲無罪確定 黃慧夫醫師求加倍補償

（中央社記者劉世怡台北10日電）台大醫師黃慧夫11年前被控過失致病患右下肢截肢，判刑4月定讞；去年聲請再審獲判無罪確定。黃男今出庭說，「國家欠我的，也應該要還我清白」，請求加倍刑事補償24萬多元。

專長為外傷處理、美容整形的現任台大醫院外科部主治醫師黃慧夫，之前參與「民間司法改革基金會」影片拍攝時指出，在台灣當醫生根本豬狗不如，一個不公平的審判幾乎毀了他的前途。

全案緣於，檢方起控黃慧夫在民國97年間於亞東醫院任職期間，為車禍送醫的病人做右下肢筋膜切開手術後，疏於注意病人術後傷口及患肢末梢血液循環變化，病人術後5天自行轉院至其他醫院治療，被診斷右下肢缺血性壞死，而施行右下肢截肢手術，依業務過失致重傷罪起訴黃慧夫。

一審法院判黃慧夫無罪，二審法院改判4月徒刑，得易科罰金新台幣12萬1000元確定；黃慧夫提出台大、三總及榮總的三份醫學鑑定報告，去年聲請再審獲准，台灣高等法院去年12月中旬認定，黃慧夫並無過失，不構成業務過失致重傷害罪，判決無罪，全案確定。

黃慧夫今天庭後受訪說，「國家欠我的，也應該要還我清白」，請求加倍刑事補償24萬2000元，這個補償金是沒有辦法填補這幾年來的損失，國家應該好好的思考，對他的補償如果按照一般的計算這樣合理嗎？一個外科醫師的青春、長年折磨以及名譽，還包含家人所受的折磨，都是無法估計。

委任律師詹義豪表示，本件沒有另外提出損害賠償的請求，這是一個冤案，黃慧夫在這十幾年來，不管是個人、家庭或是工作，都受了非常大的委屈，現在僅能依刑事補償法來主張，但要說明的是司法制度應該檢討，造成被告長久受到刑事及民事訴訟折磨。（編輯：張銘坤）1090210