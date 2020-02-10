牙醫利用患者虛報健保診察費 檢方處緩起訴

（中央社記者蘇木春台中10日電）台中市柯姓牙醫師利用患者就醫機會，向健保署虛報診療費，不法所得新台幣22萬餘元，經健保署查出偵辦，檢方今天予以緩起訴，諭知柯女應向健保署支付40萬元、提供義診80小時。

台中地檢署緩起訴處分書指出，50歲柯姓女子為台中市北區一家牙醫診所負責醫師，牙醫診所並與健保署簽訂健保特約機構。

柯女自民國105年6月1日起至108年5月31日止，在診所內利用患者就醫機會，取2次健保卡卡號，增列1次就醫日期，經由網路申報的方式，向健保署虛報診察費，經健保署辦理補卡率異常專案，發現柯女經營的牙醫診所病患有異常，查出虛報金額5874元（健保點數6080點）。

柯女到案後自白，以同樣方式總計虛報逾500人次，共虛報不實診察費健保點數22萬2624點（21萬5230元），總計詐得22萬餘元，案件經健保署提出告訴偵辦。

台中地檢署檢察官審酌柯女態度良好、全部坦承，自願繳回不法所得，今天予以緩起訴處分期間2年，諭知柯女必須在緩起訴確定後，向健保署支付40萬元的損害賠償，並提供80小時的義診服務。（編輯：黃世雅）1090210