曲棍球彈劾案14日開庭 中高檢：陳隆翔無失職

（中央社記者蘇木春台中12日電）台中地檢署檢察官陳隆翔被監院認定偵辦曲棍球案時，違反辦案程序而提出彈劾，高等法院14日將開職務法庭審理；台中高分檢今天表示，陳隆翔偵辦案件並無怠惰失職，也無違誤。

監察院去年5月間認定陳隆翔偵辦曲棍球協會人員涉侵占公款案時，疏漏偽造印章、印文、侵占及盜用公印文等犯罪事實，且應沒收及應發還原所有權人彰化縣政府依規定銷毀物，卻以「發還被告」處分命令結案，違反辦案程序，因此提案彈劾，監委高涌誠、蔡崇義更公布調查報告指證11項缺失，但彈劾案遭法界批濫權。

監院召開彈劾陳隆翔審查會議通過後，將案件移送司法院公務員懲戒委員會職務法庭處分，職務法庭14日下午將在台灣高等法院開庭審理，民間司法改革基金會也號召觀察員及民眾參與旁聽。

此外，監院也曾發文至高等檢察署台中檢察分署，要求就彈劾案提出檢討報告，暨要求調查相關疏失。

台中高分檢今天表示，經調閱被指控涉案的前立法委員林滄敏等相關人員的金融帳戶、三親等大額通貨資料，與銀行相關借貸情形，及雙向通聯紀錄，進行交叉分析比對，均查無林滄敏涉案事證，且無傳喚林滄敏必要而簽結。

台中高分檢指出，陳隆翔調查案件的供述及非供述證據資料計7大宗、共達1898頁，已詳盡調查能事，並無任何怠惰失職輕率結案情形，合乎經驗法則及實務一般辦案程序，並無違誤，更未違檢察官倫理規範。另彰化地檢就扣押物，徵得被告同意，拋棄銷毀等處理流程，亦為實務上常見處理方式。

前立委林滄敏與魏明谷103年參選彰化縣長時，時任立委的段宜康質疑，林滄敏擔任曲棍球協會理事長期間，涉以假單據詐領公款，段宜康還公開表示，若所說的不是事實，願意公開吞下曲棍球；魏明谷也以選舉文宣，指控林滄敏浮報公款。

案件經法務部廉政署與彰化地方檢察署偵辦，林滄敏被控詐領補助款部分，檢察官簽結並無不法，另依偽造文書等罪，緩起訴曲棍球協會李姓秘書長、張姓總教練。林滄敏向段宜康、魏明谷求償，最高法院判處兩人賠償新台幣100萬元，並登報道歉定讞。（編輯：洪學廣）1090212