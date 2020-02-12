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檢察長人事布局 蔡清祥強調領導執行協調力

最新更新：2020/02/12 17:35

（中央社記者蕭博文台北12日電）因應高檢署原檢察長王添盛退休後的檢察長人事異動，檢審會14日將提候選名單供法務部長蔡清祥圈選。蔡清祥今天說，人選的領導、執行、協調力將列為重要考量。

台灣高等檢察署原檢察長王添盛去年底退休，桃園地檢署檢察長因故出缺由郭文東代理，另有新北、台南地檢署檢察長任期屆滿，法務部為此將進行檢察長人事異動作業。

依規定，檢察官人事審議委員會14日將提出職缺2倍人選，供法務部長圈選派任。

蔡清祥今天說，目前有4個檢察長職缺，但尚未定案，他會考量現任檢察長表現，不符預期者，有可能進行異動，也不排除有檢察長任期未滿但自行選擇卸任，會盡快提出定案的職缺數給檢審會。

他說，過去圈選檢察長時，重視專業、歷練、品德、溝通，但這一次的人事布局，會將領導力、執行力與協調力納入考量，也會朝年輕化目標邁進。

蔡清祥表示，適任的檢察長應專心工作崗位，而非遊走各處而不在其位，應與檢察官一起努力，發揮團隊辦案精神，因此領導力相當重要。

蔡清祥認為，適任的檢察長也應貫徹法務部政策、政府施政，讓人民有感，因此執行力與機關內外的協調能力，也不可或缺；而年輕化指的不單是年紀輕，還包括心態開放、與時俱進。

蔡清祥說，會從專業、歷練等8大原則審慎思考並通盤考量，從檢審會提出的名單中選出最適任的人選。（編輯：方沛清）1090212

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