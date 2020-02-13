5檢察長職缺10人入圍 蔡清祥將圈選

（中央社記者劉世怡台北13日電）法務部長蔡清祥今天指出，檢察長共5個職缺，除原本的高檢署及桃園、新北、台南地檢署，再多加一個「活棋」。檢審會委員今晚公告10名入圍名單，將供蔡清祥從中圈選5人。

至於多出來的這一個名額是從哪個檢察署出缺，蔡清祥表示，可能有檢察長申請退休、可能有檢察長不想做了，或可能有檢察長的領導統御不佳遭拔掉，不方便證實是哪個檢察署檢察長。

蔡清祥說，多了一個檢察長出缺名額，他視為「活棋」，可讓更多好的檢察長人選入圍，他再圈選5人出來並通盤考量各檢察署檢察長是否連動調整；圈選後的檢察長派任最終結果，將於21日公布。

此外，檢審會票選委員今天召開會前會，經多輪討論及表決後，晚間公告推薦入圍10人名單，包括台灣高檢署檢察官洪培根、法務部檢察司司長王俊力、法務部保護司副司長林嚞慧、台中高分檢檢察官陳松吉、台灣高檢署檢察官李嘉明。

以及台灣高檢署檢察官李海龍、台中高分檢檢察官謝名冠、台灣高檢署檢察官張云綺、台灣高檢署檢察官張春暉、台灣高檢署檢察官張介欽。

檢察官人事審議委員會由法務部長指派4人、檢察總長及其指派3人、9名由全體檢察官票選產生的委員組成。依規定，檢審會明天將提出職缺2倍人選，供法務部長圈選派任。（編輯：方沛清）1090213