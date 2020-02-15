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船員高港外海斷肢落海不治 警：疑遭繩梯削斷

最新更新：2020/02/15 20:00

（中央社記者程啟峰高雄15日電）一艘化學品船今天下午在高雄港外海2.4浬處發生意外，船上一名緬甸籍船員下繩梯作業，疑被大風颳起的繩梯削斷雙臂後落海溺水，經附近船員下水救上岸、海巡接駁送醫後不治。

高雄港務警察總隊指出，這艘鴻慶輪是化學品船下午在高雄一港口外海2.4浬處進行錨泊作業，船上一名緬甸籍船員下繩梯作業時，疑被大風颳起的繩梯當場削斷雙臂後落海溺水，載浮載沉，附近一艘工作船經過見狀將他救起，海巡船艇隨後馳往接駁將他接回高雄港一港口安檢所，再送阮綜合醫院急救後不治。

第五海巡隊隊長陳永鋒告訴中央社記者，下午4時38分接獲通報指鴻慶輪一名緬甸籍船員落海於一港口外海2.4浬處，附近一艘工作船船長見狀下水救人，海巡隊出動船艇馳援，於4時50分趕到，5分鐘後將兩人救起送返高雄港一港口，救人的船長無大礙沒送醫，下午5時20分將雙臂斷肢的船員送醫救治，當時並未發現傷者斷肢。

阮綜合醫院指出，這名傷患到院前心肺功能停止（OHCA），經急救後於傍晚6時10分宣告死亡。傷者雙手都斷肢，只剩肩膀。（編輯：陳俊碩）1090215

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