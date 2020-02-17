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父子3人竊電挖礦遭逮 台電求償8500萬元

最新更新：2020/02/17 16:46
刑事局獲報北台灣有男子裝設大量比特幣礦機，疑非法竊電挖礦，警方蒐證近半年，於2月中旬查獲楊姓父子3人送辦，台電將求償新台幣8500萬元。（刑事局提供）中央社記者黃麗芸傳真　109年2月17日
刑事局獲報北台灣有男子裝設大量比特幣礦機，疑非法竊電挖礦，警方蒐證近半年，於2月中旬查獲楊姓父子3人送辦，台電將求償新台幣8500萬元。（刑事局提供）中央社記者黃麗芸傳真　109年2月17日

（中央社記者黃麗芸台北17日電）刑事局獲報北台灣有男子裝設大量比特幣礦機，疑非法竊電挖礦，警方蒐證近半年，於2月中旬到新北市和桃園市12處搜索，查獲楊姓父子3人送辦，台電將求償新台幣8500萬元。

刑事局今天舉行「偵破虛擬貨幣竊電礦場集團」記者會，偵查第八大隊第三隊隊長溫裕宏表示，南部打擊犯罪中心去年8月獲報，指台北地區有名男子裝設大量比特幣礦機挖礦，且為節省高額電費，有涉嫌竊電的不法情事。

刑事局隨即和新北市警察局海山分局、高雄市警察局刑事警察大隊、台灣電力有限公司台北西區營業處等單位共組專案小組，報請士林地檢署檢察官指揮偵辦。

根據專案小組調查了解，居住在新北市的57歲楊姓男子和26歲、24歲兩名兒子原從事比特幣合法挖礦，卻因入不敷出、不堪虧損，才轉而竊電挖礦，透過添購二手挖礦設備，並在新北市和桃園市租賃多處廠房和民宅做為竊電礦場，投資金額至少約2000至3000萬元。

專案小組歷經近半年蒐證，於今年2月11至13日前往新北市淡水區、八里區、樹林區、三峽區、三芝區和桃園市龜山區、平鎮區等地，搜索楊姓父子所設置的12處虛擬貨幣挖礦礦場。

現場查扣比特幣、以太幣、萊特幣、達世幣等虛擬貨幣礦機共1090台，以及電腦12台和手機等證物。

楊姓父子自民國107年底開始非法挖礦，若以一個月可挖取4至5顆虛擬貨幣計算，每顆單價約30萬元，初估不法獲利逾2000萬元。

全案依竊盜、詐欺罪移送士林地檢署偵辦。

台電公司稽查課課長吳明濬說，楊姓父子透過合法申請電表方式，再私接引線並掩飾外表，經查合法電表並未跑動，卻有耗電情形，才確認有竊電情事，將依電業法向其求償8500萬元。（編輯：方沛清）1090217

刑事局偵查第八大隊第三隊隊長溫裕宏（中）17日表示，南部打擊犯罪中心去年8月獲報，指北部地區有男子裝設大量比特幣礦機挖礦，且有涉嫌竊電的不法情事，經近半年蒐證，於2月中旬將楊姓父子3人逮捕送辦。中央社記者黃麗芸攝　109年2月17日
刑事局偵查第八大隊第三隊隊長溫裕宏（中）17日表示，南部打擊犯罪中心去年8月獲報，指北部地區有男子裝設大量比特幣礦機挖礦，且有涉嫌竊電的不法情事，經近半年蒐證，於2月中旬將楊姓父子3人逮捕送辦。中央社記者黃麗芸攝　109年2月17日
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