警專25日開學 陳家欽訪視防疫措施

台灣警察專科學校25日將開學，警政署長陳家欽（左2）18日特別到校訪視並聽取防疫措施簡報，除肯定警專防疫作為外，也指示要以關懷、愛心持續落實執行，警政署也將給予最大支援及協助。（警專題供）中央社記者黃麗芸傳真 109年2月18日

（中央社記者黃麗芸台北18日電）台灣警察專科學校將於25日開學，校方將防疫列為首要任務。警政署長陳家欽今天到校訪視聽取防疫措施簡報後，肯定校方防疫作為，並提醒發文應遵守傳染病防治法規定，以免觸法。

警專今天發布新聞稿表示，因應武漢肺炎疫情，校方已將防疫工作列為首要任務，實施全面消毒、衛教宣導、校門進出管制、體溫量測等防疫措施，以「最好的準備」，守護校園安全環境。

為關心基層警察教育的師生健康，警專指出，陳家欽今天上午特地到校訪視，並由警專代理校長莊進星針對寒假期間、25日開學後的防疫措施做簡報，陳家欽除肯定警專防疫作為，也指示要以關懷、愛心持續落實執行，警政署也將給予最大支援及協助。

警專表示，為避免疫情恐慌與假新聞誤導，陳家欽還特別提醒注意網路社群媒體發言，應遵守傳染病防治法規定，不得洩漏疫情及病患個資等，以免觸法。

此外，陳家欽也慰勉官生防疫辛勞，並前往特考班駐地關懷學員受訓及防疫現況，期勉師生防疫應視同作戰，共同努力完成這場艱鉅挑戰。（編輯：戴光育）1090218