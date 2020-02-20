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桃警瓦解地下槍械軍火庫 鄭文燦慰勉盼從優敘獎

最新更新：2020/02/20 15:06
桃園市長鄭文燦（左）20日前往桃園市警局刑事警察大隊訪視，肯定警方成功破獲地下軍火庫有功，也感謝刑警大隊及員警們的辛苦、專業。中央社記者吳睿騏桃園攝　109年2月20日
桃園市長鄭文燦（左）20日前往桃園市警局刑事警察大隊訪視，肯定警方成功破獲地下軍火庫有功，也感謝刑警大隊及員警們的辛苦、專業。中央社記者吳睿騏桃園攝　109年2月20日

（中央社記者吳睿騏桃園20日電）桃園市警局刑事警察大隊昨天破獲一處地下軍火庫，更起出制式手槍及改造手槍數把，桃園市長鄭文燦今天特別前往慰勉，除了感謝員警的辛苦與專業，也希望從優敘獎。

鄭文燦中午前往刑事警察大隊慰勉警方破獲地下軍火庫，他受訪表示，警方查獲的槍械火力強大，若流入市面恐製造更大的問題，感謝刑事警察大隊及員警們的辛苦、專業，經過半年的縝密跟監，把握時機在門口攔截，避免發生駁火槍戰，破獲重大的槍械案件，因此也請警察局長從優敘獎。

桃園市警局刑事警察大隊表示，刑大科技犯罪偵查隊在去年9月，接獲58歲黃男涉嫌持有大批槍械的情資，立即成立專案小組，並報請檢察官指揮偵辦，歷經半年通訊監察及跟監埋伏，見時機成熟，昨天上午10時許至黃男家中進行搜索。

刑事警察大隊指出，員警在黃男家中起出烏茲衝鋒槍及克拉克手槍等制式槍枝各1枝、制式子彈共186發，另外，還查獲改造手槍1支、空氣長槍2把、空氣短槍2把及改造工具一批，火力強大實屬罕見。

刑事警察大隊表示，黃男平時動輒自稱擁有強大火力以恐嚇被害人，幸好警方及時查獲，避免槍械流入市面危害治安。除了先將黃男移送桃園地方檢察署並建請羈押，後續也將持續向上溯源，整合情資擴大偵辦。（編輯：張銘坤）1090220

桃園市警察局刑事警察大隊19日成功查獲一名黃姓男子（中）擁槍自重，警方表示，黃男平時動輒自稱擁有強大火力以恐嚇被害人，幸好警方及時查獲，避免槍械流入市面危害治安。（桃園市警局刑事警察大隊提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 109年2月20日
桃園市警察局刑事警察大隊19日成功查獲一名黃姓男子（中）擁槍自重，警方表示，黃男平時動輒自稱擁有強大火力以恐嚇被害人，幸好警方及時查獲，避免槍械流入市面危害治安。（桃園市警局刑事警察大隊提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 109年2月20日
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