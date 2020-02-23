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花蓮五金行小開勒斃妻潛逃 遭依殺人罪移送羈押

最新更新：2020/02/23 22:31
花蓮市經營五金行的謝姓男子與妻子長期感情不睦，但離婚後仍同住，謝男21日晚間以吹風機電線勒斃前妻後畏罪潛逃，花蓮警方23日將謝男拘提到案，並依殺人罪嫌移送，花蓮地方法院晚間裁定羈押。中央社記者李先鳳攝　109年2月23日
花蓮市經營五金行的謝姓男子與妻子長期感情不睦，但離婚後仍同住，謝男21日晚間以吹風機電線勒斃前妻後畏罪潛逃，花蓮警方23日將謝男拘提到案，並依殺人罪嫌移送，花蓮地方法院晚間裁定羈押。中央社記者李先鳳攝　109年2月23日

（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）花蓮市謝姓男子與妻子長期感情不睦，但離婚後仍同住，謝男21日晚上以吹風機電線勒斃前妻後畏罪潛逃，花蓮檢警今天拘提，並依殺人罪嫌移送，花蓮地方法院晚間裁定羈押。

47歲謝男在花蓮市經營五金行，家境富裕，平時多以名車代步，與妻子曾姓女子育有一對子女。親友透露，近年來夫妻感情不睦，彼此猜忌對方有第三者，今年初談妥離婚，但兩人仍同住。

曾女母親21日晚上因聯絡不到女兒報案，並趕往女兒住所，結果在3樓房間內，發現曾女被棉被和衣物蓋住全身，已沒有氣息。

警消獲報到場發現，曾女上半身衣著完整，但下半身僅著內褲，脖子則被吹風機電線纏繞，已明顯死亡。警方懷疑同住的前夫謝男涉有重嫌，但謝男手機關機失聯，經調閱監視器，發現謝男當晚已搭車北上基隆。

警方調查，謝男21日晚上與妻子疑因發生爭吵，一時氣憤失手將妻子勒斃，畏罪逃到基隆，花蓮警方今天將謝男拘提到案，下午3時訊後依殺人罪嫌，移送花蓮地檢署偵辦。

花蓮地檢署表示，今天到案的謝姓嫌犯所涉殺人等罪嫌，經檢察官複訊後，認為謝男犯罪嫌疑重大，且所犯為重罪，有逃亡之虞，因此向花蓮地方法院聲請羈押，花蓮地方法院晚間裁定羈押。（編輯：洪學廣）1090223

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