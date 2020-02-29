長輩穿越馬路釀死亡案 北市警：比例高

（中央社記者劉建邦台北29日電）台北市交通大隊今天表示，經統計，行人交通事故死亡案比例，65歲以上占近7成，提醒長輩過馬路時提高警覺，並拍攝長輩過馬路常遇到狀況的宣導影片，供民眾參考。

北市交通大隊發布新聞資料指出，一名70歲婦人日前在重慶北路附近路段闖紅燈，遭一輛行駛在公車專用道的公車碰撞，婦人送醫不治。經統計106年至今年1月，行人交通事故死亡人數共86人，其中65歲以上60人，65歲以上的死亡人數比例占近7成。

警方表示，民眾多關心長輩外出用路方式，並告知常見交通事故案例，提醒長輩走人行道、靠左側行走、穿越馬路時提高警覺、遵守交通號誌規定。

警方分析民國106年至今年1月的6442件行人交通事故，車輛肇事主因是不禮讓行人穿越道的民眾最多，但民眾未依行人設施規定、未依號誌穿越馬路件數也多，呼籲汽車駕駛禮讓行人，民眾過馬路時，除遵守交通號誌指示外，也應迅速穿越道路。

警方也拍攝「長輩4種過馬路的危機」宣導影片，建議長輩看清楚交通號誌再穿越馬路、等紅燈時退至人行道、善用交通島等候、穿鮮豔衣物，影片可至「北市好行，交大隨行」的臉書（Facebook）粉絲專頁及YouTube頻道觀看。（編輯：張銘坤）1090229