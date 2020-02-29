機車自撞護欄摔落邊坡 19歲男命喪

19歲李姓男子28日騎機車行經台20線高雄市甲仙區一處下坡路段，不慎自撞一處道路護欄後摔落邊坡，傷重送醫不治。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 109年2月29日

（中央社記者程啟峰高雄29日電）19歲的李姓男子昨天騎機車行經台20線高雄市甲仙區一處下坡路段，不慎自撞一處道路護欄後摔落邊坡，傷重送醫不治。警方今天指出，山區路況特殊，駕駛人要小心，以免發生意外。

旗山警分局指出，這起車禍發生在昨天上午7時餘，李男騎乘重型機車從台南玉井沿台20線往高雄山區挺進，行經甲仙區一處下坡轉彎處，疑因不熟路況自撞道路護欄後摔落邊坡，當場造成到院前心肺功能停止（OHCA），經送醫不治，肇事責任仍釐清中。

高市警局交通大隊旗山交通分隊表示，汽機車駕駛行經山區要特別注意路況，不要疲勞駕駛，更要遵守交通規則，以免造成憾事。

另外，台20線南橫公路梅山口至天池路段1月13日通車以來，甲仙、荖濃、寶來、桃源等南橫沿線部落，湧入汽機車大增，帶來噪音及空氣污染，交通事故也頻傳，引發民怨，適逢228連假，警方連日來加強取締違規駕駛，維護交通安全。（編輯：黃世雅）1090229