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強化防疫避免破口 中檢設視訊與防疫偵查庭

最新更新：2020/03/02 19:16
因應武漢肺炎疫情持續延燒，台中地檢署設置視訊偵查庭，人犯可就近到偵辦警察分局，與地檢署視訊連線訊問，可避免接觸。中央社記者蘇木春攝　109年3月2日
因應武漢肺炎疫情持續延燒，台中地檢署設置視訊偵查庭，人犯可就近到偵辦警察分局，與地檢署視訊連線訊問，可避免接觸。中央社記者蘇木春攝　109年3月2日

（中央社記者蘇木春台中2日電）台中地檢署因應武漢肺炎疫情，設置視訊偵查庭可遠距辦案，或是透過防疫偵查庭，在通風良好的環境下訊問犯嫌，避免檢警單位成為防疫破口，影響偵查機關運作。

台中地檢署因應武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）2月28日依法務部指示設立「防疫處理小組」，與法務部行政執行分署、調查、警政、移民、海巡等機關通力合作，鞏固強化合作機制，避免防疫破口，並協調犯人解送訊問流程加強防疫，確保偵查機關在防疫期間正常運作。

中檢襄閱主任檢察官林彥良表示，針對可能染疫的人犯，或是自疫區歸國的民眾，從警方解送到地檢署訊問，在這段期間主要開設2種特別的偵查庭，其一有視訊訊問偵查庭，人犯可就近到偵辦警察分局，與地檢署視訊連線訊問，若無收押或交保等強制處分，則不需再跑地檢一趟避免接觸。

林彥良說，另外中檢設置有通風設備的防疫偵查庭，有別於室內空間採半露天式，檢察官向嫌疑人訊問時，中間設有透明壓克力隔離板，委任律師與法警的距離也拉大，降低染疫的可能性。

檢方指出，日前自中國返台投案的詐欺案通緝犯，就透過視訊偵查庭就近在北部的警察局分局訊問，視訊方式運作成效良好，未來防疫期間將扮演重要角色。（編輯：黃世雅）1090302

因應武漢肺炎防疫，台中地檢署設置防疫偵查庭，空間採半露天式、通風良好，中間還設有透明壓克力隔離板，降低染疫的可能性。中央社記者蘇木春攝　109年3月2日
因應武漢肺炎防疫，台中地檢署設置防疫偵查庭，空間採半露天式、通風良好，中間還設有透明壓克力隔離板，降低染疫的可能性。中央社記者蘇木春攝　109年3月2日
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