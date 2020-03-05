開業20年賺逾6000萬元 冒牌牙醫判刑4年

（中央社記者程啟峰高雄5日電）男子吳聖智冒充牙醫師在高雄開業被橋頭地院依違反醫師法判刑4年，全案可上訴。法官審理發現，吳男無照執業20年，看牙拔牙裝假牙、拍攝牙齒X光無礙，賺進新台幣6000多萬元。

同案吳聖智的兒子吳明璇應父親要求到診所幫忙，處有期徒刑4月、得易科罰金、緩刑2年。吳的診所員工孫裕芳則處1年4月，緩刑3年。

判決書指出，專科肄業的吳聖智民國88年間起至108年4月間被查獲為止，分別在高雄市開設兩家牙科診所，擅自為就診者進行拔牙、打麻醉藥、抽神經、拆除假牙、安裝假牙、咬模、製造齒模及安裝牙套、拍攝牙齒X光片等醫療行為。孫裕芳、吳明璇明知吳聖智無牙醫師及醫事放射師資格，仍到診所分別負責日、夜間病患掛號、填寫資料及接待事宜。案經高市衛生局會同警方查獲。

合議庭指出，吳聖智診所帳冊資料顯示，其非法行醫從88年7月間至108年4月間，近20年來累積賺進6193萬9670元，考量吳罹患鼻咽癌、頸動脈阻塞，加上還有未成年子女要扶養，若全數沒收過於苛刻，判刑4年並宣告沒收1/3犯罪所得2065萬元，以資懲戒。（編輯：方沛清）1090305