假投資真吸金逾千萬 3人遭收押

（中央社記者盧太城台東縣6日電）台東縣警察局刑警大隊偵破詐騙集團利用通訊軟體LINE成立「瘋狂搶單樂」群組，進行「假投資真吸金」，約有百餘民眾受害，詐騙金額約新台幣1232萬元，3名負責人今天遭收押。

台東地檢署主任檢察官黃榮德今天宣布，台東地檢署檢察官陳薇婷、莊琇棋指揮台東縣警察局刑警大隊破獲LINE群組「瘋狂搶單樂」吸金集團。

黃榮德說，黃女和林男成立「瘋狂搶單樂」LINE群組，由蘇男等人招攬民眾加入，在群組貼文佯稱「買賣Q點點數，於公告時間搶單，每單為3500元至10萬元不等之數額」，並允諾期滿時，即可獲得每期6%至18%不等利潤。

黃女或其他共犯會張貼內含搶單時段、本金、利率、名額、取回本金及利息的時間等資訊公告，待至搶單時段，群組內成員以輸入「瘋狂搶單樂」字樣的訊息進行搶單。

得標者須於30分鐘內將本金匯入黃女指定帳戶，黃女再依公告所示該時段取回本金及利息的時間，將之匯回予得標者，以此方式利用高額報酬吸引民眾匯款。

但該集團並未將民眾的匯款從事任何投資或經營業務，僅將部分款項作為支付群組成員利息，騙取群組成員的信任而繼續匯款。目前所知受害民眾目前約百餘人，匯款金額高達約1232萬元。

黃榮德表示，經專案小組積極調取帳戶分析金流、實施通訊監察、訊問43名被害人後，昨天持法院核發的搜索票，兵分4路搜索，扣得現金48萬8000元，及黃女等人車輛、房地等財產，並將黃女、林男、蘇男3人拘提到案，今天中午向法院聲押獲准。

黃榮德呼籲民眾，理財應尋求合法專業的投資，切勿相信不合理報酬的投資管道，以免受騙，民眾若有因參與「瘋狂搶單樂」群組而受騙者，請儘速與台東縣警察局刑事警察大隊聯繫，共同打擊不法犯罪，並保障自我權益。（編輯：謝雅竹）1090306