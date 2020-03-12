吳宗憲聲請發還9797條菸品 北院駁回

（中央社記者林長順台北12日電）台北地方法院審理菸品走私案，被告吳宗憲日前向法院聲請發還被扣的菸品，以及被扣的手機、筆電。台北地院認定，菸品無權責發還，手機、筆電仍待調查，裁定駁回。

外界矚目的菸品走私案，台北地方檢察署去年8月23日首波偵查終結，依違反貪污治罪條例、稅捐稽徵法等罪嫌起訴前國安局少校吳宗憲、張恒嘉等13人，其他單純參與買菸者、其他次總統出訪專機任務部分，另行偵辦。

吳宗憲委任律師於2月間開庭時，聲請發還檢方之前搜索扣押、吳宗憲所有的手機及筆電，以及扣押在調查局新北巿調查處的9797條菸品，主張這三樣物品都是檢方查扣，全案已移審法院，但三樣物品卻是分別在檢方及調查局，於法不合。

公訴檢察官則主張，吳宗憲如果希望發還手機及筆電，應向另案偵辦其他次總統出訪專機任務的檢察官聲請；菸品部分，當初為台北關依照海關緝私條例查扣，屬於行政查扣，並非檢方查扣。

台北地院合議庭指出，菸品被台北關扣押後，就存放在台北關私貨倉庫，尚未移交給檢、調扣押，未依刑事訴訟法完全刑事扣押，法院沒有權責發還。

至於手機、筆電部分，合議庭認為，本案尚未進行調查證據程序，日後有可能需要調取手機及筆電勘驗確認，無法在準備程序階段就先行發還，因此裁定駁回聲請。（編輯：張銘坤）1090312