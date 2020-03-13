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首頁 / 社會

冒名高雄醫大網路徵問卷訪談 男子道歉獲緩起訴

最新更新：2020/03/13 12:10

（中央社記者蘇木春台中13日電）王姓男子為達交友目的，在網路冒用高雄醫學大學名義徵求匿名問卷訪談，被校方發現後提告，王男到案坦承犯行並道歉取得校方原諒，檢方今天予以緩起訴，並應向公庫支付新台幣5萬元。

台中地檢署緩起訴處分書指出，擔任工程師的38歲王姓男子，為擴展交友圈，於民國108年7月25日，在住處利用電腦或手機，在「WORKNOW打工趣」網站，冒用高雄醫學大學名義，張貼性別研究所欲進行網路交友訪談研究的不實訊息。

訊息中希望徵求「與有過無戀愛關係性行為者進行匿名問卷與訪談」，時間1小時，每次皆付車馬費500元，且留下個人手機號碼供聯絡，進而達成網路交友目的。

案件經高雄醫學大學發現後，向高雄市政府警察局三民第一分局報案，由高雄地檢署轉請台中地檢署偵辦。王男到案後坦承犯案，並向高雄醫學大學道歉取得原諒，另向已取得聯繫的多名欲訪談者坦承冒用名義及表達歉意。

檢察官審酌王男一時失慮犯法，且事後取得被冒用單位原諒，予以緩起訴處分，緩起訴期間為1年，並應向公庫支付5萬元，參加法治教育1場。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，民眾因善良多有協助問卷調查的意願，犯罪者假借醫學大學等有聲望的學府名義，以問卷及訪談形式詐取個人資訊及隱私，較易使民眾失去戒心。本案有賴校方依民眾通報而查證即時發現向檢警提告，才不致有更多人受騙，損及校譽。（編輯：陳俊碩）1090313

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