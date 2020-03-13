誆被害人兒遭擄詐財 警方逮捕取款車手

（中央社記者黃旭昇新北13日電）新北市警方今天表示，詐騙集團佯稱被害人兒子遭擄，要求以現金與刷卡買金飾共新台幣16萬元財物贖人。警方循線逮捕取款車手，依詐欺罪嫌移送。

板橋警分局今天下午表示，陳姓男子日前接到詐騙集團電話，對方誆稱兒子幫人作保遭限制行動，要求陳男要還錢才能釋放兒子。

被害人在電話中隱約聽到求救聲音，擔心兒子安危，依照指示到提款機領錢，又刷卡購買金飾，分別依對方指示將新台幣16萬元財物，放在機車腳踏墊等地丟包。

被害人直到返家後覺得不太對勁，於是撥打兒子手機，才發現兒子根本好端端在上班，於是向警方報案。

警方根據監視器畫面，鎖定陳姓取款車手，向檢方聲請拘票，昨日前往新北市新莊區拘提陳嫌到案。

陳嫌供稱，擔任詐騙集團車手，接受指示負責前往被害人丟包地點拿錢，取得現金及金飾後，跑到一家百貨公司廁所內交款，未料仍被警方逮捕。

板橋警分局偵查隊長林子翔表示，這類詐騙手法都是老套，並以遭勒贖毆打的哭喊情境聲音，引起被害人緊張受騙。最好的方式是佯裝手機訊號不好，迅速掛斷電話報警求證，才不會受騙上當。（編輯：張銘坤）1090313