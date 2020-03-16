男酒駕撞死台大碩士生 新北地院判5年6月

（中央社記者葉臻新北16日電）新北市45歲男子林志憲，2018年酒駕撞上騎機車的23歲台灣大學林姓碩士生，導致林姓碩士生頭部重創不治，新北地方法院今天下午依酒駕致人於死罪判處林志憲5年6個月。全案可上訴。

檢方調查，擔任設計師的45歲男子林志憲，2018年10月5日晚間11時許，酒後駕車在新北市泰山區新北大道五段、泰林路一段路口違規左轉，撞上剛載女友返家、準備騎車回台北的台灣大學林姓碩士生，林生當場被撞飛，送醫後被宣告不治。

警方對林男實施酒測，酒測值高達0.70毫克。林男向警方供稱，當天與友人、廠商聚餐時喝了幾杯清酒，自認精神尚可，才會自行開車返家。

遭撞的林生品學兼優，建國中學畢業後考上國立中興大學土木工程學系，後來再考上台大土木工程學系研究所結構組攻讀碩士，高中時還曾赴馬來西亞參加發明比賽勇奪銀牌。

新北地方法院審理後認為，林志憲執意酒後開車上路，對於他人生命、身體、財產安全危害非輕，導致被害者因此死亡、家屬遭受失去至親、無法彌補傷痛，迄今尚未和解，但考量他自始至終坦承犯行、沒有前科，下午依酒駕致人於死罪判刑5年6月。全案可上訴。（編輯：戴光育）1090316