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首頁 / 社會

連兩次槍殺黑道老大失敗 7嫌遭警逮送辦

最新更新：2020/03/17 18:40

（中央社記者黃麗芸台北17日電）台北市大同區大橋頭幫劉姓大哥分別於2、3月遭人槍擊，北市警方獲報後立即成立專案小組偵辦，經循線追查於花蓮地區將陳姓主嫌和6名共犯陸續查緝到案，全案依法送辦。

台北市警察局大同分局今天舉行記者會，宣布偵破3月1日發生的槍擊案。

根據警方調查了解，被害人劉男3月1日在大同區安西街停放機車之際，竟遭現場埋伏的陳姓犯嫌從他身後開1槍，但並未擊中，驚慌的劉男隨即逃跑，陳嫌也倉皇逃逸。

大同分局立即與台北市警察局刑事警察大隊共組專案小組，並報請士林地檢署檢察官指揮偵辦。

經循線追查發現，陳嫌在2月初與劉男發生糾紛，並於2月14日夥同友人攜帶改造槍枝，欲槍殺劉男，卻在劉男住處附近遭台北市警察局保安警察大隊臨檢盤查，起獲改造槍枝1把及子彈7顆，移送士林地檢署在案。

不料，陳嫌交保後又再次夥同6名共犯縝密籌畫犯案，於3月1日凌晨趁劉男出門時，尾隨埋伏並趁隙朝劉男身後開槍射擊，犯案後還將槍枝丟棄於淡水河，並逃逸藏匿在花蓮民宿。

專案小組日以繼夜偵辦，終於在花蓮地區將陳嫌等7人陸續查緝到案，現正持續進行打撈作案槍枝作業，全案依法送辦。（編輯：李錫璋）1090317

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