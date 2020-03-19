涉挪用基金會款項 孫道存一審判1年半

（中央社記者林長順台北19日電）前太平洋電線電纜公司董事長孫道存涉嫌挪用太電旗下基金會資金，用來支應訴訟費等私人開銷，被北檢依侵占罪起訴。台北地方法院今天依公益侵占罪判孫道存1年6月徒刑。可上訴。

檢方起訴指出，孫道存涉嫌自民國101年至107年間，挪用太電成立的太平洋網球發展基金會、孫法民文教基金會款項，支應訴訟費等私人開銷，金額累積超過新台幣1億元。

孫道存原本因太電掏空案入監執行，今年1月1日出獄，因涉及本案在出獄前被法官裁定羈押。經準抗告後發回更裁，法院最後裁定孫道存3000萬元交保，限制住居、出境、出海，每天定時到派出所報到。

孫道存律師在開庭時主張，基金會財產共3400萬餘元，孫道存最多就是侵占這些款項，認為檢方計算方式有誤，且孫道存已認罪並歸還全數款項，加上年事已高、犯後態度良好，酌請減刑。

檢方則認為，孫道存分次頻繁提領、歸還基金會存款，侵占金額共1.5億餘元，但計算侵占的不法所得應依起訴書認定依次計算。基金會是基於公益設立，不能當成自己的小金庫搬錢，請法官依法妥適審判。（編輯：方沛清）1090319