北市警掃黑行動專案 查獲436嫌到案

（中央社記者黃麗芸台北22日電）台北市警察局配合警政署於16至22日執行「全國同步掃黑行動」專案，積極執行掃黑肅槍緝毒護治安，期間共查獲436名犯嫌，並查扣各式手槍彈及毒品海洛英等贓證物。

市警局刑事警察大隊今天宣布，16至22日執行「全國同步掃黑行動」專案，總計查獲436名犯嫌，並查扣制式手槍1支、土造霰彈槍1支、改造手槍1支、鎮暴槍1支、子彈31顆、塑膠子彈294顆及毒品海洛因17.21公克、安非他命273公克、愷他命18.5公克。

其中，大同分局偵破以陳嫌為首的暴力犯罪集團，其涉嫌與同夥於3月初趁被害人停車之際，持改造槍械射擊被害人，經報請士林地檢署指揮偵辦，於15、16日陸續將陳嫌及共犯5人查緝到案，並依違反槍砲彈藥刀械管制條例及殺人等罪嫌送辦。

大同分局還查獲梁嫌等4人涉嫌持棍棒強盜財物，並起獲愷他命等違禁物。

另，萬華分局與市刑大共同查獲楊嫌持有改造手槍1支、子彈5顆，經向上溯源再查獲另1名楊嫌持有子彈14顆。

北投分局也查獲郭嫌等人於協調債務時，涉嫌聚眾鬥毆，並起獲制式手槍1支、子彈10顆及刀棍棒等違禁物；此外，北投分局還查獲陳嫌因行車糾紛而持槍恐嚇，起獲鎮暴槍1支、塑膠子彈294顆等違禁物。

內湖分局查獲鍾嫌涉嫌販賣、持有毒品安非他命咖啡包、愷他命等違禁物；市刑大查獲蔡嫌持有土造霰彈槍1支、子彈2顆、海洛英等違禁物。（編輯：李亨山）1090322