防疫展決心 行政執行署：裁罰迅速強力執行

（中央社記者林長順台北23日電）衛生福利部20日公告民眾違反防疫案件，罰鍰期限統一為7天，逾期未繳送強制執行。法務部行政執行署今天通令全國13個分署，與各衛生機關聯繫依法迅速強力執行，避免防疫破口。

行政執行署副署長陳盈錦接受電話訪問指出，行政執行署13個分署已成立防疫執行專責小組，主動聯繫衛生、警政機關，掌握武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）裁罰案件、數量，並由專人辦理，一旦經移送強制執行，立即分案執行。

他表示，民眾違反防疫規定裁罰案件，原本法令並無明確規定裁罰限繳日期，各縣市限繳日期不一致，有些縣市15天、有些縣市30天，行政執行署日前曾透過聯繫窗口，建議各縣市衛生局儘早移送裁罰案件。

衛福部20日公告訂定「違反傳染病防治法第48條第1項規定所為之隔離措施、第58條第1項第2款及第4款規定所為之檢疫措施案件裁罰基準」，並自即日生效。

裁罰基準第6條規定，違反者之罰鍰處分履行期原則統一定為7天，履行期間內先由裁罰機關催繳，逾期未繳納者，即移送行政執行署所屬行政執行分署執行。陳盈錦表示，行政執行署將全力配合。

另外，新竹縣男子林東京居家檢疫期間失聯，遭重罰新台幣100萬元，行政執行署已要求新竹分署與衛生局聯繫，若林男未在4月7日期限內繳納，將迅速強力執行。

陳盈錦說，強力執行防疫裁罰案件重點不在錢，而是要藉此提醒民眾防疫人人有責，對於有資力的義務人，執行分署必要時還是會查扣存款、車輛，甚至聲請拘提、管收，伸張政府公權力，展現全面落實防疫政策的決心。（編輯：李亨山）1090323