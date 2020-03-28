酒駕男拒檢撞警車 女乘客遭流彈擊中送醫不治

（中央社記者邱俊欽桃園28日電）桃園市八德警分局員警昨天深夜巡邏時，發現1名酒駕男子開車拒檢，還多次衝撞警車，執勤員警被迫開槍，但流彈波及後座女乘客，送醫搶救後，女子今天宣告不治，男子則送辦。

桃園市政府警察局八德分局表示，員警昨天深夜11時40分執行巡邏勤務時，在八德區介壽路二段發現一輛自小客車行跡可疑，警車尾隨並以廣播器喝令停車受檢，但自小客車加速逃逸。

警方表示，自小客車急奔八德區建國路時，還衝撞其他車輛，並兩次倒車衝撞巡邏車，員警立即下車喝令駕駛停車受檢，但吳姓駕駛不予理會，又再次倒車衝撞警車，員警使用警槍朝自小客車射擊。

警方說，自小客車趁機又再度逃逸，最後在介壽路、廣福路口，遭另一個派出所支援巡邏警網攔停。

警方盤查車輛時發現後座的1名女乘客受傷，立即通知救護車送醫急救，女子疑似遭流彈所傷，被轉往林口長庚醫院手術，但女子仍於今天上午7時左右宣告不治。

警方表示，吳姓駕駛酒測值為0.49MG/L，調查後將吳男依公共危險、妨害公務罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園市政府警察局表示，全案已報請檢察官進行相驗調查處理，至於用槍時機及相關法律責任，正在釐清調查中，警方將全力協助家屬處理善後。（編輯：卞金峰）1090328