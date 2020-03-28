槍擊要犯越南落網遣返 全套防疫裝備移送檢方

108年在台中市犯下槍擊案的何姓男子於越南落網後搭機遣送回台，因應武漢肺炎疫情，警方為他消毒雙手、量體溫並穿戴防護衣物。（刑事局提供）中央社記者趙麗妍傳真 109年3月28日

（中央社記者趙麗妍台中28日電）何姓男子去年在台中市犯下槍擊案潛逃越南，越南警方25日查獲到案，檢疫陰性，何男戴口罩、護目鏡回台，警方拘捕他後，讓他全套防疫裝備移送，經檢察官遠端偵訊後聲請羈押獲准。

警方表示，何姓男子將在看守所居家檢疫。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，刑事警察局中部打擊犯罪中心今天表示，去年11月在台中市犯下槍擊案的何姓男子，犯案後潛逃越南，3月25日越南警方在胡志明市發現他的蹤跡查獲到案，因應武漢肺炎，何男經檢疫後為陰性，讓他穿戴口罩、護目鏡、手套後，搭乘華航班機遣送回台。

刑事警察局中打第六大隊第三隊隊長葉明鐘指出，刑事局7名員警穿戴全套的防護裝備，在桃園機場空橋逮捕何男，先為他消毒、量體溫並穿戴防護衣物，並到機場檢疫站進行採檢，填寫檢疫資料，隨後搭乘檢疫專車到台中市第三分局問訊，檢察官透過網路的遠端偵訊後，向法院聲請羈押獲准，押解至台中看守所。

葉明鐘指出，7名員警並未踏出國門，何男也非武漢肺炎確診者，7名員警不需隔離檢疫，但仍會每天量測體溫，何男現被收押在看守所內，將在看守所內進行居家檢疫。

警方調查，何姓男子受託向曾姓男子追討百萬元賭債，去年11月3日深夜，何男持改造手槍夥同邱姓、黃姓、高姓等3名友人，前往台中市南區一處民宅，朝屋內開1槍，子彈貫穿曾男腿部，何男等人又痛毆屋內其他人，犯案後迅速逃離。

檢警在案發後依序逮補邱姓、黃姓、高姓男子，但何男翌日搭機潛逃越南。台中地檢署去年12月對何男發布通緝，註銷護照，刑事局國際刑警科透過駐越南的聯絡官，請當地警方協助查緝。（編輯：陳俊碩）1090328