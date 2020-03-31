北市銀行搶匪落網 警續追犯案槍枝和贓款

台北市板信商業銀行大直分行30日發生搶案，逃逸歹徒31日落網。台北市警察局中山分局偵查隊隊長吳坤財（右）31日晚間表示，因犯案用的改造槍與部分贓款仍不知去向，持續積極追查中。中央社記者黃麗芸攝 109年3月31日

（中央社記者黃麗芸台北31日電）北市板信銀行大直分行昨天發生搶案，逃逸歹徒54歲陳男今天下午在桃園市龍潭區落網。警方今晚表示，因作案用的改造長槍和新台幣10餘萬元贓款仍不知去向，持續積極追查。

台北市警察局中山分局今晚召開記者會，偵查隊隊長吳坤財表示，警方專案小組昨晚漏夜清查，經調閱資料後確認犯嫌身分，考量陳男攜有強大火力槍彈，警方今天進行跟監時，下午3時許於桃園市龍潭區中興路前趁其不備，進行突襲、逮捕。

同時，現場還起獲改造90手槍1支、子彈28顆、67萬餘元贓款和做案衣物等贓證物。

針對犯案用改造長槍和其餘贓款下落，陳男堅不吐實，警方將持續溯源追查，由於今晚停止夜間偵訊，預計明天完成筆錄後再移送台北地檢署偵辦，將建請檢方羈押。

有強盜前科的54歲陳男因缺錢花用，昨天上午持M4改造長槍行搶台北市板信銀行大直分行，他8年前也曾持刀搶劫彩券行，警方今天下午在桃園將他逮捕，晚間7時帶回警局偵辦。（編輯：張銘坤）1090331