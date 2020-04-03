高雄桶裝女屍案 檢警查身分DNA比對可能對象

（中央社記者程啟峰高雄3日電）高雄檢警偵辦桶裝女屍案上午複驗，法醫解剖採集檢體送驗釐清死因。對於可能是死者的林姓婦人，由於屍體腐爛，檢警暫不安排家屬指認，但已採集林婦的女兒進行DNA比對。

橋頭地檢署檢察官上午會同法醫前往高雄市殯儀館複驗解剖遺體，到下午還未結束。相驗釐清重點，包括死者身上有無明顯外傷、確切死因，並待鑑識報告結果釐清死亡時間等案情關鍵。

對於檢警懷疑死者是61歲、6年前家住鳳山區失聯家屬報案協尋對象的林姓婦人。警方表示，由於死者外觀腐壞難以辨識，加上家屬指林婦左手正常無異，因此暫不會安排家屬指認，但會採集林婦女兒的毛髮與死者進行DNA進一步比對。

另外，由於一般家庭不會使用這種半人高的塑膠桶，因此負責偵辦的岡山警分局下午公布埋屍現場埋屍用橘色大塑膠桶蒐證照片供民眾指認，「以桶追人」從來源找尋破案蛛絲馬跡。蒐證照片顯示，桶子已被怪手開挖時破壞殆盡，除塑膠桶底座仍完整外，其餘部位幾乎支離破碎。至於在埋屍現場附近帶回的布鞋、鋤頭，排除與案情有關。

橋頭糖廠捷運站前一處空地，因長期雜草叢生、野狗泛濫，橋頭區橋南里辦公室請區公所查報，3月23日找地主會勘後，地主昨天雇挖土機清理空地，昨天整地時意外挖出裝屍塑膠桶，才讓案情曝光。（編輯：孫承武）1090403