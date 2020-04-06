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新興毒品空運闖關 航警斬斷走私管道

最新更新：2020/04/06 18:01
警政署航空警察局6日表示，近日查獲4起新興三級毒品「2-氟－去氯愷他命」案件，逮捕10人，起出7262公克毒品，目前正持續向上溯源追查共犯及毒品流向。中央社記者吳睿騏桃園機場攝　109年4月6日
警政署航空警察局6日表示，近日查獲4起新興三級毒品「2-氟－去氯愷他命」案件，逮捕10人，起出7262公克毒品，目前正持續向上溯源追查共犯及毒品流向。中央社記者吳睿騏桃園機場攝　109年4月6日

（中央社記者吳睿騏桃園機場6日電）航空警察局今天指出，武漢肺炎防疫期間，破獲4起以空運包裹寄送「2-氟－去氯愷他命」新興毒品闖關案件，逮捕10人，起出7262公克毒品，各依違反毒品危害防制條例移送。

警政署航空警察局刑事警察大隊今天召開記者會，刑事警察大隊長唐嘉仁表示，從今年1月起，安全檢查大隊及關務署台北關陸續查獲4起從中國大陸寄來的航空貨運包裹，內容為1至4公斤的不明白色結晶物，總重量達到7262公克。

唐嘉仁說，這些白色結晶物經鑑定後確認為去年底公告的第三級新興毒品「2-氟－去氯愷他命（2-Fluorodeschloroketamine）」，除查獲犯嫌10人，目前仍持續向上溯源追查共犯及毒品流向。

唐嘉仁指出，這些從中國大陸寄來的「2-氟－去氯愷他命」，與以往從台灣寄往中國大陸的硝甲西泮、硝西泮、依替唑侖等毒品是不同類型。

唐嘉仁表示，這類案件近日有持續增加的趨勢，主要是因為「2-氟－去氯愷他命」與傳統的愷他命在外觀及施用後的效果相似，但在台灣的價格卻是產地中國大陸的6倍，受暴利驅使下，走私集團近日頻頻以小型包裹闖關。（編輯：戴光育）1090406

航空警察局表示，破獲4起以空運包裹寄送「2-氟－去氯愷他命」新興毒品闖關案件，因台灣的價格是產地中國大陸的6倍，受暴利驅使下，走私集團近日頻頻以小型包裹闖關。中央社記者吳睿騏桃園機場攝　109年4月6日
航空警察局表示，破獲4起以空運包裹寄送「2-氟－去氯愷他命」新興毒品闖關案件，因台灣的價格是產地中國大陸的6倍，受暴利驅使下，走私集團近日頻頻以小型包裹闖關。中央社記者吳睿騏桃園機場攝　109年4月6日
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