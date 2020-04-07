空勤基本訓練 疑側風影響海豚直升機重落地
最新更新：2020/04/07 17:25
高雄小港機場7日下午3時許發生空勤直升機墜地翻覆事件，初步了解，空勤海豚直升機降落時疑受側風影響才墜地，機上5人均安。中央社記者董俊志攝 109年4月7日
（中央社記者黃麗芸台北7日電）空勤總隊一架海豚直升機今天下午在高雄小港機場執行基本訓練時，疑因側風過強導致直升機重落地，幸好機上5人都平安無事、未送醫，詳細肇因待運安會後續調查釐清。
高雄小港機場今天下午驚傳直升機側翻事件，一架空勤總隊海豚直升機約在下午3時30分許於機場跑道執行基本訓練時，疑因側風過強導致直升機重落地，幸未釀傷亡。
空中勤務總隊今天下午發布新聞稿指出，出事的直升機為高雄駐地勤務第三大隊第二隊AS365N型海豚直升機（編號NA-103號），今天下午是在高雄小港機場執行飛行員常年訓練緊急課目操作，事發當時天氣能見度10公里、雲幕高7000呎，符合訓練標準。
事發當時機上人員共計5人，空勤總隊指出，分別為空勤正副駕駛兩人、機工長1人和消防特搜共勤人員兩人，幸5人都平安未受傷，目前已通報國家運輸安全調查委員會調查肇因。（編輯：李亨山）1090407
高雄小港機場7日下午發生直升機墜落事件，初步了解為空勤總隊一架海豚直升機受訓返回降落時，疑受側風影響而墜落。中央社記者董俊志攝 109年4月7日