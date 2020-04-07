空勤基本訓練 疑側風影響海豚直升機重落地

（中央社記者黃麗芸台北7日電）空勤總隊一架海豚直升機今天下午在高雄小港機場執行基本訓練時，疑因側風過強導致直升機重落地，幸好機上5人都平安無事、未送醫，詳細肇因待運安會後續調查釐清。

高雄小港機場今天下午驚傳直升機側翻事件，一架空勤總隊海豚直升機約在下午3時30分許於機場跑道執行基本訓練時，疑因側風過強導致直升機重落地，幸未釀傷亡。

空中勤務總隊今天下午發布新聞稿指出，出事的直升機為高雄駐地勤務第三大隊第二隊AS365N型海豚直升機（編號NA-103號），今天下午是在高雄小港機場執行飛行員常年訓練緊急課目操作，事發當時天氣能見度10公里、雲幕高7000呎，符合訓練標準。

事發當時機上人員共計5人，空勤總隊指出，分別為空勤正副駕駛兩人、機工長1人和消防特搜共勤人員兩人，幸5人都平安未受傷，目前已通報國家運輸安全調查委員會調查肇因。（編輯：李亨山）1090407