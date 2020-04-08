台62車輛自撞分隔島 釀1死2傷

黃姓女子8日清晨駕駛自小客貨車行經台62線東向8.3公里處時失控自撞中央分隔島，車身翻覆造成後座一名男子被壓在車底當場死亡，黃女及副駕駛座男子則受傷送醫，確切肇事原因待警方調查。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 109年4月8日

（中央社記者王朝鈺基隆市8日電）黃姓女子今天上午6時許駕駛自小客貨車行經台62線東向8.3公里處時失控自撞中央分隔島，後座一名男子當場死亡，黃女及副駕駛座男子受傷，確切肇事原因仍有待警方調查。

警方上午6時38分接獲民眾通報，台62線東向8.3公里處靠近基隆市暖暖區發生翻車事故，警消到場發現後座一名男性乘客被壓在車底，頭部破裂明顯死亡，身分仍有待警方調查。

副駕駛座24歲劉姓男子則左手掌骨折，駕駛43歲黃女手腳受到擦挫傷，警消立即將2人送醫治療，黃女經初步包紮後已到基隆市警局交通隊製作筆錄，以釐清事發經過。

警方表示，這起車禍也造成回堵，現場已於上午8時19分全線開放通行。

黃女經警方實施酒測後沒有酒精反應，警方初步調查，黃女上午開車載著2名男子要到九份工作，黃女供稱，事發當時方向盤突然失控才會釀成這起事故，不過，確切肇事原因仍有待警方進一步調查後才能釐清。（編輯：李錫璋）1090408